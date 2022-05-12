Негода у Києві: 3 райони без світла, зламалася 400-річна липа

У четвер 12 травня у Києві прогриміла сильна гроза. Негода пошкодила лінії електромережі, через що у деяких районах зникло світло.

Окрім цього, вітер зламав старе дерево, якому приблизно 400 років. За легендою її посадив митрополит Петро Могила 1635 року.

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Ця липа росла початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії. Вона мала статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Обхват стовбура дерева становив 5 метрів.

Фахівці КО "Київзеленбуд" спільно з арбористом обстежать пам'ятку природи й нададуть детальну інформацію про пошкодження.

Негода принесла Києву проблем

Очевидці поширюють наслідки грози у Києві соціальними мережами. У багатьох районах столиці обламані дерева, тож киян закликали бути обережними. Також через обвалені дерева постраждало багато машин, а подекуди й фасади будівель.

Жителів області застерігають від обірваних дротів

Тим часом Київські регіональні електромережі ДТЕК повідомили про численні обриви електромереж в області. Жителів Київщини попросили не наближатися до обірваних дротів ближче ніж на 8 метрів.

У мешканців деяких районів відсутнє світло

У мешканців трьох районів столиці через негоду може бути відсутнє світло. Так, через дощ та шквальний вітер відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Наразі більшість клієнтів підживили з резерву. Втім, ще 19 тисяч клієнтів залишаються знеструмленими.

Увага: Про відсутність світла повідомте про це через дистанційні сервіси:

чат-бот у Viber та Telegram (у рядку пошуку ввести "ДТЕК Київські електромережі"),

особистий кабінет на сайті www.dtek-kem.com.ua,

за номерами телефонів: (067/099/073) 210 1588; 044-202-15-88.

Тим часом рятувальники теж долають наслідки негоди у столиці. На Андріївському узвозі, вулиці Шовковичній та Кудрявському спуску вже забрали повалені дерева. Наразі виїхали на прибирання поваленого дерева на вулицю Ялтинську, що в Дарницькому районі. До робіт залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки КАРС "Київська служба порятунку".

при падінні дерев чи гілок, а так при травмуванні людей негайно інформуйте екстрені служби за телефонами: 101 або 103. Викликати КАРС "Київська служба порятунку" можна за телефонами: 044-430-37-17 та 044-430-50-10.