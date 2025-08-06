У середу, 6 червня, українську столицю накрила негода – сильна злива з грозою, подекуди град. У центральних районах фіксують півмісячну норму опадів, рух транспорту ускладнений.

У телеграм-каналах публікують відповідні відео. Детальніше про наслідки нагоди в Києві – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Ускладнення руху транспорту та відключення світла

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попередив учасників дорожнього руху. Йдеться про ускладнення через значні опади, зокрема на:

перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;

вулиці Казимира Малевича;

бульварі Миколи Міхновського;

вулиці Михайла Бойчука.

На місцях працюють всі відповідні служби.

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Окрім того, через негоду сталися відключення світла – у частинах Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів.

Де випала півмісячна норма опадів?

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що гідрослужби "Київавтодору" працюють у посиленому режимі. Вони прибирають воду та чергують біля проблемних ділянок. До робіт залучили 91 одиницю спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні помпові станції тощо.

За короткий час у центральних районах міста, а саме Печерському районі, випала півмісячна норма опадів,

– йдеться в повідомленні.

Через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. Однак рух на більшості вулиць залишається відкритим.

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Зверніть увагу! Водіїв закликають бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.

Які наслідки негоди в Києві?

Вулиці Києва опинилися під водою, автомобілі вимушені "пливти". Зокрема, постраждав громадський транспорт – затопило навіть маршрутки та автобуси.

Дороги столиці затопило: дивіться відео

Пасажири показали "калюжі" в тролейбусі: дивіться відео

Як виглядає вулиця Єреванська: дивіться відео

Поліція показала наслідки негоди: дивіться відео

Вулиці міста під водою: дивіться відео

Синоптики попереджали про негоду мешканців і гостей столиці. Фахівці радять не перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев тощо.

Шквальний вітер валить дерева: дивіться відео

"Деревопад" у столиці: дивіться відео

Окрім того, постраждали й будівлі. Зокрема, у соцмережах показали "водоспад" у супермаркеті на вулиці Березняковській, що утворився через пошкодження стелі.

Злива затоплює супермаркет: дивіться відео

Через негоду відлетів фасад будинку: дивіться відео

Нагадаємо, після потужної зливи в Києві помітили пилову бурю в районі Іподрому. Відповідне відео поширили в телеграм-каналах.