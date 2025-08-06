Транспорт став "водним", на вулицях – ріки та водоспади: наслідки сильної зливи в Києві
У середу, 6 червня, українську столицю накрила негода – сильна злива з грозою, подекуди град. У центральних районах фіксують півмісячну норму опадів, рух транспорту ускладнений.
У телеграм-каналах публікують відповідні відео. Детальніше про наслідки нагоди в Києві – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Ускладнення руху транспорту та відключення світла
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попередив учасників дорожнього руху. Йдеться про ускладнення через значні опади, зокрема на:
- перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;
- вулиці Казимира Малевича;
- бульварі Миколи Міхновського;
- вулиці Михайла Бойчука.
На місцях працюють всі відповідні служби.
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Окрім того, через негоду сталися відключення світла – у частинах Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів.
Де випала півмісячна норма опадів?
У Київській міській державній адміністрації розповіли, що гідрослужби "Київавтодору" працюють у посиленому режимі. Вони прибирають воду та чергують біля проблемних ділянок. До робіт залучили 91 одиницю спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні помпові станції тощо.
За короткий час у центральних районах міста, а саме Печерському районі, випала півмісячна норма опадів,
– йдеться в повідомленні.
Через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. Однак рух на більшості вулиць залишається відкритим.
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Зверніть увагу! Водіїв закликають бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.
Які наслідки негоди в Києві?
Вулиці Києва опинилися під водою, автомобілі вимушені "пливти". Зокрема, постраждав громадський транспорт – затопило навіть маршрутки та автобуси.
Дороги столиці затопило: дивіться відео
Пасажири показали "калюжі" в тролейбусі: дивіться відео
Як виглядає вулиця Єреванська: дивіться відео
Поліція показала наслідки негоди: дивіться відео
Вулиці міста під водою: дивіться відео
Синоптики попереджали про негоду мешканців і гостей столиці. Фахівці радять не перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев тощо.
Шквальний вітер валить дерева: дивіться відео
"Деревопад" у столиці: дивіться відео
Окрім того, постраждали й будівлі. Зокрема, у соцмережах показали "водоспад" у супермаркеті на вулиці Березняковській, що утворився через пошкодження стелі.
Злива затоплює супермаркет: дивіться відео
Через негоду відлетів фасад будинку: дивіться відео
Нагадаємо, після потужної зливи в Києві помітили пилову бурю в районі Іподрому. Відповідне відео поширили в телеграм-каналах.