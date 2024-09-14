Негода накриє Київ і область: лютуватиме шквальний вітер

Жителів Київської області попереджають про небезпеку. Очікується шквальний вітер. Він лютуватиме й протягом неділі.

Так, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Негода у Києві та області

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та Києву.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 вересня та протягом доби 15 вересня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. І рівень небезпечності, жовтий,

– повідомили синоптики.

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На Київщині вируватиме негода / Інфографіка Укргідрометцентру

До речі, 15 серпня в Київській області буде хмарно з проясненнями. Опади не очікуються.

Температура вночі +14 – +19 градусів, вдень +23 – +28 градусів. У Києві +17 – +19 та +26 – +28 відповідно.