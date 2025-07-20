Гроза та жовтий рівень небезпеки: киян попередили про повторну негоду

У Києві та області до кінця доби 20 липня очікується гроза. У регіоні оголосили I (жовтий) рівень небезпеки.

Негода може вплинути на стабільність роботи енергетичних підприємств. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Яка негода суне на Київ?

Синоптики знову попереджають про небезпечні метеорологічні явища у столиці та в області. До кінця доби 20 липня очікується гроза.

Окрім оголошеного жовтого рівня небезпеки, також можливі короткочасні перебої у постачанні світла, пориви вітру та локальні підтоплення в разі сильних опадів.

Не перебувайте поблизу ліній електропередач і старих дерев, а також за можливості залишайтеся в приміщеннях,

– додали в ДСНС.

Вдень Київ вже накрила сильна злива, яка призвела до підтоплення кількох вулиць. Зокрема, суттєві ускладнення в русі помітили на площі Галицькій. Вода затопила також підземні переходи та дісталася метро. Містяни намагаються захиститися від потопу підручними засобами.

Через негоду у місті сталося багато аварій. На Новоірпінській трасі та проспекті Соборності ДТП призвели до транспортного колапсу. Патрульні регулюють рух, а комунальні служби ліквідовують наслідки зливи.