На дорогах Києва буде сильна ожеледиця: влада оголосила штормове попередження

По території Києва та області прогнозують небезпечні метеорологічні явища. На дорогах радять бути обережними, оскільки синоптики повідомляють про сильну ожеледицю.

Через це у регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентр.

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Що відомо про ожеледицю у Києві

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у найближчу годину, з утриманням до кінця доби 6 грудня буде ожеледь, на дорогах Київської області та столиці очікується ожеледиця. Відповідну інформацію повідомили й у ДСНС України.

Синоптики попереджають: на дорогах Києва та області найближчої години з утриманням до кінця доби 6 грудня – ожеледиця,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту! "Будьте уважні на дорогах", – додали там. Рекомендуємо дотримуватися на дорозі наступних порад:

знизити швидкість руху; ️

️тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; ️

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, днями Київ накрив туман, видимість у столиці сягала близько 200 – 500 метрів. Було оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови призводять до порушення руху транспорту.