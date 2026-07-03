Вишгород пливе: Київщину раптово накрила негода, а злива з градом затопила вулиці

Удень 3 липня погода на Київщині різко погіршилася. Частину області накрили потужні зливи з градом, а дороги місцями перетворилися на справжні "річки".

Кадри негоди публікують місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

Читайте також Грози й зливи повертаються: 3 липня погода в Україні різко зміниться

Що зараз відбувається на Київщині?

Найбільше від негоди постраждав Вишгород, де після сильної зливи з градом підтопило вулиці. Через велику кількість опадів окремі ділянки міста опинилися під водою.

Вишгород пішов під воду: дивіться відео

На опублікованих у соцмережах кадрах видно потоки води на дорогах, переповнені каналізаційні люки, з яких б'є вода, та проїжджу частину, що місцями перетворилася на річку.

Негода прийшла на Київщину: дивіться відео

За повідомленнями місцевих жителів, найскладніша ситуація зараз на вулиці Набережній.

Тим часом Укргідрометцентр також попередив жителів Києва та Київщини про небезпечні метеорологічні явища.