На Львівщині розгулялась негода: у регіоні падають дерева

Львівщину 18 лютого атакувала негода. У регіоні зафіксували сильний поривчастий вітер.

Внаслідок негоди попадало багато дерев. Гілки загородили проїжджі частини.

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Негода накрила Львівщину

Так, в області фіксують падіння дерев, зокрема, на проїжджі частини. На місцях вже працюють дорожні служби, а патрульні забезпечують регулювання руху.



На Львівщині вирує негода / фото поліції



Комунальники прибирають дерева / фото поліції

Поліцейські закликають бути уважними та обережними під час перебування на вулиці:

не залишайте автомобілі біля дерев та білбордів,

намагайтесь уникати прогулянок під розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

У разі необхідності одразу звертайтеся на лінію 102 або повідомляйте аварійні служби! Бережіть себе!

– наголосили правоохоронці.

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