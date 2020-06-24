На Заході України вирує страшна негода через зливи, які спричинили масштабні повені. У Львівській області станом на 24 червня підтоплені будинки та дороги у 3 районах. Місцеві жителі публікують у мережі шокуючі фото і відео затоплень.

Яка ситуація з підтопленнями на Львівщині

Сильні грози з поривами вітру до 20 метрів за секунду вирували на Львівщині 23 червня, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у фейсбуці.

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Унаслідок негоди затопило населені пункти у Стрийському, Жидачівському і Старосамбірському районах.

Через негоду у Львівській області підтоплено:

110 житлових будинків,

110 підвалів житлових будинків,

168 присадибних ділянок,

2 продуктові магазини,

недіючу школу, ветеринарний пункт і клуб-бібліотеку,

111 господарських споруд,

150 криниць,

114 гектарів сільськогосподарських угідь,

4 ділянки доріг,

ще 1 ділянка дороги пошкоджена.

Наразі на місцях працюють рятувальники, які намагаються локалізувати та ліквідувати наслідки негоди.

Тим часом жителі підтоплених районів публікують у мережі моторошні фото та відео негоди. Як видно на світлинах, подекуди вода з річок затопила дороги, поля та подвір'я людей.

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Штормове попередження на Львівщині

Через негоду синоптики вже оголосили на Львівщині штормове попередження – ІI рівень небезпечності, помаранчевий. Вони прогнозують, що 24 червня на території Львівської області та у самому Львові знову пройдуть значні дощі, грози, вдень місцями буде град і шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Окрім того, на річках басейну Днiстра можливий паводок з підйомом рiвня води на 0,5 – 1,5 метра, а на окремих дiлянках навіть до 2 метрів над рiвнями 23 червня на 8 годину. Через це можливі затоплення населених пунктiв та сільськогосподарських угідь.