Підтоплені будинки, змиті дороги: Львівщину накрила жахлива негода – фото, відео
На Заході України вирує страшна негода через зливи, які спричинили масштабні повені. У Львівській області станом на 24 червня підтоплені будинки та дороги у 3 районах. Місцеві жителі публікують у мережі шокуючі фото і відео затоплень.
Яка ситуація з підтопленнями на Львівщині
Сильні грози з поривами вітру до 20 метрів за секунду вирували на Львівщині 23 червня, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у фейсбуці.
Важливо Жертви, затоплені міста та без газу кілька сіл: які наслідки негоди на Заході – фото й відео
Унаслідок негоди затопило населені пункти у Стрийському, Жидачівському і Старосамбірському районах.
Через негоду у Львівській області підтоплено:
- 110 житлових будинків,
- 110 підвалів житлових будинків,
- 168 присадибних ділянок,
- 2 продуктові магазини,
- недіючу школу, ветеринарний пункт і клуб-бібліотеку,
- 111 господарських споруд,
- 150 криниць,
- 114 гектарів сільськогосподарських угідь,
- 4 ділянки доріг,
- ще 1 ділянка дороги пошкоджена.
Наразі на місцях працюють рятувальники, які намагаються локалізувати та ліквідувати наслідки негоди.
Тим часом жителі підтоплених районів публікують у мережі моторошні фото та відео негоди. Як видно на світлинах, подекуди вода з річок затопила дороги, поля та подвір'я людей.
Паводки на Львівщині / фото місцевих жителів з фейсбука
Негода у Турківському районі на Львівщині: відео
До теми Грози, шквали та град: в яких областях України чекати потужну негоду
Штормове попередження на Львівщині
Через негоду синоптики вже оголосили на Львівщині штормове попередження – ІI рівень небезпечності, помаранчевий. Вони прогнозують, що 24 червня на території Львівської області та у самому Львові знову пройдуть значні дощі, грози, вдень місцями буде град і шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Окрім того, на річках басейну Днiстра можливий паводок з підйомом рiвня води на 0,5 – 1,5 метра, а на окремих дiлянках навіть до 2 метрів над рiвнями 23 червня на 8 годину. Через це можливі затоплення населених пунктiв та сільськогосподарських угідь.