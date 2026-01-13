Жителів Львівщини закликали подбати про запаси води, зарядні пристрої та теплі речі
- На Львівщині очікуються різке похолодання, снігопади та відключення електроенергії, що може ускладнити роботу транспорту та комунальних служб.
- Мешканцям області радять обмежити перебування на вулиці, подбати про запаси води, зарядні пристрої та теплі речі.
На Львівщині через різке похолодання, сильні снігопади та планові відключення електроенергії можливі перебої в роботі транспорту й комунальної інфраструктури. Мешканцям області радять обмежити перебування на вулиці.
В області продовжує вирувати негода. Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.
Що відбувається на Львівщині?
За даними синоптиків і відповідних служб, в області спостерігається суттєве зниження температури та погіршення погодних умов. У поєднанні з відключеннями електроенергії це може ускладнити рух транспорту, роботу об'єктів життєзабезпечення та комунальних служб.
Фахівці також звертають увагу на можливий вплив негоди на довкілля – зелені насадження, ґрунти, водні об'єкти та природні екосистеми.
У зв'язку з негодою мешканцям області радять обмежити перебування на вулиці під час сильних морозів і снігопадів. Також за можливості відмовитися від поїздок, користуватися громадським транспортом та заздалегідь подбати про запас води, заряджені пристрої й теплі речі.
Директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Володимир Корда зазначив, що різкі погодні зміни стають тенденцією, пов'язаною зі змінами клімату.
У цей період важливо раціонально використовувати енергоресурси, дотримуватися правил безпеки та відповідально ставитися до довкілля,
– наголосив він.
Жителів Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.
Негода в Україні: останні новини
В Україні зберігається жовтий рівень небезпеки через негоду, але червоний рівень не прогнозується. Синоптична ситуація стабілізується, і найближчими днями можливе навіть покращення погодних умов.
З 11 січня Запорізьку область продовжує засипати снігом, висота якого досягла 10 сантиметрів, комунальні служби працюють у посиленому режимі. На Харківщині та Миколаївщині введено спецтехніку для забезпечення руху на дорогах через снігопади та можливу ожеледицю.
Україну очікує період сильних морозів з нічними температурами до -25 градусів у деяких регіонах. Але на Закарпатті та крайньому півдні буде тепліше, з нічними температурами від -4 до +1 градуса.