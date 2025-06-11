Грози, пориви вітру і град: у Львові та області оголошено штормове попередження

На Львівщину суне негода. У середу, 11 червня, у регіоні оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Чого чекати від погоди у Львові та області 11 червня

Так, синоптики прогнозують по території Львівської області 11 червня вранці та вдень грози, пориви північно-західного вітру та подекуди шквали 15 – 20 метрів за секунду, місцями град.

Стосовно міста, то вранці та вдень того ж дня очікуються грози, пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду, град. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Оголошення про негоду 11 червня / фото регіонального центру гідрометеорології

До речі, загалом червень в Україні очікується теплий із середньомісячною температурою в межах +18 – +23 градусів. Це на 0,5 – 1,8 градуса вище за норму.

Цього тижня спеки +35 та більше чекати не варто. В середньому температура коливатиметься в межах +22…+30, хоча трохи прохолодніше буде у середу та п'ятницю.