У Львові блискавка влучила у телевежу: місцеві поділилися кадрами моменту

На Львівщині вирує негода 9 липня – у місті тривають значні дощі. Жителі показали, як блискавка влучила в телевежу на Високому замку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Грози у Львові

Удень 9 липня жителі Львова спостерігають грозу. Водночас синоптики попереджають про значні дощі, грозу та шквали вітру до 20 метрів за секунду вночі.

Блискавка влучила в телевежу у Львові: дивіться відео Суспільного

Місцеві жителі поділилися кадрами влучання блискавки в телевежу у Львові.

Момент влучання блискавки / Фото з телеграм-каналу Ігоря Зінкевича

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджали про дощі на Львівщині. Температура в місті 9 липня очікувалася +21 – +23 градуси.

Негода в області та в місті також може бути наступного дня, 10 липня. Синоптики попередили про сильні дощі, грози та подекуди шквали вітру до 20 метрів за секунду у Львівській області – там оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

У Львові може бути сильний дощ, пориви вітру та град удень.