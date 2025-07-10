У Львові блискавка влучила у телевежу: місцеві поділилися кадрами моменту
- 9 липня у Львові в результаті негоди блискавка влучила у телевежу на Високому замку, що було зафіксовано місцевими жителями.
- Синоптики попередили про сильні дощі, грози та можливі шквали вітру до 20 м/с на 9 і 10 липня, з оголошенням другого рівня небезпечності у Львівській області.
На Львівщині вирує негода 9 липня – у місті тривають значні дощі. Жителі показали, як блискавка влучила в телевежу на Високому замку.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Грози у Львові
Удень 9 липня жителі Львова спостерігають грозу. Водночас синоптики попереджають про значні дощі, грозу та шквали вітру до 20 метрів за секунду вночі.
Блискавка влучила в телевежу у Львові: дивіться відео Суспільного
Місцеві жителі поділилися кадрами влучання блискавки в телевежу у Львові.
Момент влучання блискавки / Фото з телеграм-каналу Ігоря Зінкевича
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджали про дощі на Львівщині. Температура в місті 9 липня очікувалася +21 – +23 градуси.
Негода в області та в місті також може бути наступного дня, 10 липня. Синоптики попередили про сильні дощі, грози та подекуди шквали вітру до 20 метрів за секунду у Львівській області – там оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.
У Львові може бути сильний дощ, пориви вітру та град удень.