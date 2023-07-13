На Львів та Київ насувається негода: про що попередили синоптики

У п'ятницю, 14 липня, в Україні розіграється негода. Синоптики уже попереджають про перший, жовтий, рівень небезпечності, зокрема, на Львівщині та Київщині.

Ба більше, Львівський регіональний центр з гідрометеорології присвоїв негоді у регіоні ІІ рівень небезпечності. Мовиться про негоду, яка триматиметься до кінця доби 13 липня та у п'ятницю, 14 липня.

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Львівщину заливатимуть сильні дощі

Так, згідно з попередженням Львівського РЦГМ про стихійні метеорологічні явища, на території Львівської області та у самому Львові до кінця 13 липня очікуються сильні дощі, які литимуть й вночі 14 липня. Ба більше, разом з опадами протягом п'ятниці очікуються й грози.



Попередження Львівського РЦГМ / Скриншот

Зауважимо, що сильні опади уже почали затоплювати Львівщину – у Стрию деякі дороги перетворилися у ріки. Також на кадрах опублікованого у мережі відео можна наочно побачити, наскільки сильний вітер супроводжує негоду.

Негода у Стрию Львівської області: дивіться відео

На Київщині очікуються не лише зливи

Про негоду на Київщині ж попередили й у Київській ОВА з посиланням на Укргідрометцентр. Там зазначили, що вдень 14 липня в області очікуються значні дощі та грози, а також – шалені пориви вітру.

Так, його швидкість може сягати 15–20 метрів за секунду, що характеризується як дуже сильний вітер, від якого можуть ламатися гілки дерев і проти якого важко йти.

Будьте уважні та обережні під час перебування на вулиці в негоду,

– підкреслили в Київській ОВА.



Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині / Укргідрометцентр

Варто зазначити, що разом з тим на Київщині, як і в інших північних областях держави у п'ятницю також очікується й суттєве похолодання. Ба більше, в Укргідрометцентрі попередили, що погодні умови будуть потенційно небезпечними на всій території України.



Метеорологічні попередження на 14 липня / Дані Укргідрометцентру