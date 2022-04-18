Негода лютуватиме на Сході: прогноз погоди на 19 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 19 квітня, буде теплою, але з великою кількістю опадів у східних регіонах. Сухо та сонячно буде лише на Заході та Півдні.
Найтепліше, попри дощі, буде саме у східних областях – +19...+21 градус.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що впродовж вівторка температура повітря в більшості областей України коливатиметься в межах +6...+11 градусів.
Яка ситуація у містах
- На Запоріжжі, Сумщині, в Дніпрі з районами +9...+14 градусів.
- У Харківській, Донецькій, Луганській областях +15...+22 градуси.
Вітер буде з північного заходу, невеликий або помірний. Рвучкий – у східних областях. Дощі пройдуть переважно у східній частині України, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, в Криму. Натомість у Карпатах слід чекати мокрого снігу. На решті території – без істотних опадів.
Прогноз погоди у містах України 19 квітня
Ужгород – +9...+11
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +7...+9
Рівне – +7...+9
Житомир – +7...+9
Вінниця – +7...+9
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +9...+11
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +19...+21
Харків – +17...+19
Київ – +7...+9
Прогноз погоди на 19 квітня / Карта Укргідрометцентру