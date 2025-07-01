Москву спалювало аномальне сонце, а потім залила злива з градом
- У Москві зафіксували рекордну температуру +34,6 градуса, що перевищила показник 1903 року, але пізніше місто накрила сильна злива з градом.
- Внаслідок негоди у Москві підтоплено дороги, повалено дерева та перекинуто тимчасові споруди.
У Москві зафіксували рекордну температуру +34,6 градуса, яка перевищила показник 1903 року. Після спеки регіон накрила сильна злива з градом.
У місті підтоплення, а дерева падають прямо на автівки. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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У Москві спека змінилась зливою
У суботу, 12 липня, температура повітря в Москві сягнула +34,6 градуса. Це перевищило історичний рекорд спеки для цього дня, який тримався ще з 1903 року.
Однак грілися у Москві не довго: екстремальна спека різко змінилась негодою.
Потужний вітер змінив спеку: дивіться відео
Ближче до вечора столицю Росії та Московську область накрили потужні дощі з градом.
Дерева падають на машини: дивіться відео
У результаті негоди підтоплено дороги, повалено дерева, перекинуто тимчасові споруди, в тому числі металеві гаражі.
Москву затопила злива: дивіться відео
Мережею активно ширяться відео з обстановкою після зливи у різних районах російської столиці.
Підтоплення доріг у Патріарших ставках у Москві: дивіться відео
Синоптики повідомляють про поступове зниження температури повітря найближчими днями. Тим часом поки триває гроза, в Останкінську вежу влучила блискавка.
Момент влучання блискавки: дивіться відео
Раніше повідомлялось, що в Італії внаслідок сильного шторму загинула жінка. У Мілані дерево впало на неї під час негоди.