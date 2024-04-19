Природа продовжує розважатися: на Москву обвалився потужний буревій
У російські столиці вдень, 19 квітня, було неспокійно, однак причиною цьому стала негода. Сильний вітер зривав дахи будівель та руйнував асфальт.
Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомили про сильний шторм у столиці країни-агресорки. Вочевидь "карма" потроху починає наздоганяти росіян. У мережі оприлюднили кадри руйнувань, які спричинив сильний вітер у Москві, інформує 24 Канал.
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Негода дісталася й Москви
За даними російських ЗМІ, Москву вдень, 19 квітня, охопив потужний буревій. На оприлюднених кадрах видно, як дев'ятибальний шторм повалив дерева, вітер пошкодив обшивку будівель. Внаслідок буревію влада російської столиці навіть закрила парки для відвідувачів.
"Карма у дії" для Москви: дивіться відео
Російське міністерство з надзвичайних ситуацій звернуло до громадян із закликом не перебувати поруч із рекламними щитами, вивісками, а також незакріпленими конструкціями. Зокрема, їм не радять паркувати машини поблизу дерев та кажуть не залишати дітей без нагляду.
У Москві зафіксували сильний буревій: дивіться відео
Наразі у Москві прибирають дерева, які впали внаслідок цього "неприємного" інциденту. Влада міста попередила, що така негода ще на трохи затримається у російській столиці.
Вітер виривав дерева з-під землі, руйнував дахи будівель: дивіться фото
У мережі повідомляють також, що протягом вечора негода у російській столиці лише набирала обертів, у Москві вітер посилювався дедалі більше. На оприлюднених кадрах видно, як пересічних росіян буквально збиває з ніг.
Вітер вириває з землі стовпи та банери: дивіться відео
Раніше негода вирувала в Україні
- Вечірня негода 15 квітня сколихнула Дніпропетровську область, повідомляли про численні наслідки. За словами Миколи Лукашука, наразі найбільше страждає Дніпровський та Криворізький райони.
- Зазначається, що у Новопокровській громаді Дніпровського району сильний буревій місцями у будинків підірвав та десь позривав дахи. Несприятливі погодні умови призвели до поривів дротів, тому у населених пунктів територіальних громад не було світла.
- Подібну ситуацію фіксували й у Глеюватській громаді Криворізького району. Також, на жаль, не обійшлося й без знеструмлень. Також у Кривому Розі тимчасово були знеструмлені Тернівський, Покровський, частково Саксаганський та Довгинцівський райони.
- У Запоріжжі сильні пориви вітру з дощем спричинили падіння дерев. Тоді у місті працювали бригади рятувальників та комунальних служб для ліквідації наслідків негоди. Загалом співробітники ДСНС здійснили 15 виїздів на ліквідацію наслідків негоди в Запоріжжі та Запорізькому районі.