Природа продовжує розважатися: на Москву обвалився потужний буревій

У російські столиці вдень, 19 квітня, було неспокійно, однак причиною цьому стала негода. Сильний вітер зривав дахи будівель та руйнував асфальт.

Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомили про сильний шторм у столиці країни-агресорки. Вочевидь "карма" потроху починає наздоганяти росіян. У мережі оприлюднили кадри руйнувань, які спричинив сильний вітер у Москві, інформує 24 Канал.

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Негода дісталася й Москви

За даними російських ЗМІ, Москву вдень, 19 квітня, охопив потужний буревій. На оприлюднених кадрах видно, як дев'ятибальний шторм повалив дерева, вітер пошкодив обшивку будівель. Внаслідок буревію влада російської столиці навіть закрила парки для відвідувачів.

"Карма у дії" для Москви: дивіться відео

Російське міністерство з надзвичайних ситуацій звернуло до громадян із закликом не перебувати поруч із рекламними щитами, вивісками, а також незакріпленими конструкціями. Зокрема, їм не радять паркувати машини поблизу дерев та кажуть не залишати дітей без нагляду.

У Москві зафіксували сильний буревій: дивіться відео

Наразі у Москві прибирають дерева, які впали внаслідок цього "неприємного" інциденту. Влада міста попередила, що така негода ще на трохи затримається у російській столиці.

Вітер виривав дерева з-під землі, руйнував дахи будівель: дивіться фото

У мережі повідомляють також, що протягом вечора негода у російській столиці лише набирала обертів, у Москві вітер посилювався дедалі більше. На оприлюднених кадрах видно, як пересічних росіян буквально збиває з ніг.

Вітер вириває з землі стовпи та банери: дивіться відео

Раніше негода вирувала в Україні