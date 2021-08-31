Негода наробила лиха в Україні: майже 230 населених пунктів залишилися без світла
31 серпня 2021 , 09:23Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
В Україні 31 серпня без електрики залишилися 229 населених пунктів. Рятувальники зазначають, що причиною знеструмлення стала негода.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що проблеми зі світлом фіксують у трьох областях. До відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.
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Населені пункти без світла
Станом на 7 годину 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 229 населених пунктів,
– інформують у ДСНС.
Відтак, за даними рятувальників, без світла залишилися:
- Київська область – 130;
- Чернігівська область – 92;
- Кіровоградська область – 7.
Негода в Україні: що відомо
- Увечері 30 серпня у Києві сталася справжнє природне лихо.
- За лічені години на всю столицю обрушилася серйозна стихія.
- Сильні опади супроводжувалися шквальними поривами вітру.
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