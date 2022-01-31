Негода в Нідерландах затримала літак з українськими бійцями, які поверталися з реабілітації

У Нідерландах затримується рейс з трьома українськими воїнами, які були там на реабілітації. Причиною затримки стала негода, яка вирує в країні.

Через сильний вітер у аеропорту "Схіпхол" довелось скасувати та затримати багато рейсів. Зокрема, літак наших воїнів вилетить із запізненням на 3 години. Має вилетіли о 16:20 та прибути о 20:20 за київським часом.

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Українці були здивовані затримкою

За словами лейтенанта Сергія Кулінця, вони спершу були спантеличені такою звісткою.

Згодом зрозуміли, що погодні умови насправді відповідають дійсності, про які нам розповіли. По дорозі до аеропорту, сидячи в автомобілі, ми відчували сильні пориви вітру та дощ, навіть з дерев сипались зламані гілки,

– сказав він.

Українські воїни Сергій Кулінець, Олександр Терстуях та Андрій Сімчук полетіли у Нідерланди на реабілітацію 29 жовтня 2021 року. Вони стали першими українцями, яких відібрали для лікування та реабілітації в цій країні.

Тепер військовий реабілітаційний центр у Нідерландах готується приймати наступну групу бійців з України.

У Європі та США лютує негода

Країни Північної Європи потерпали від шторму Малік. В епіцентрі негоди опинилися Данія, Польща та Німеччина. Без світла були сотні тисяч будівель. Мости закрили, а пороми – пришвартували до берега.

ЗМІ стверджували, що жертвами негоди стали щонайменше 4 людей. У Шотландії на 60-річну жінку впало дерево. Також через падіння дерева у Великій Британії загинув 9-річний хлопчик.

Частина східного узбережжя США також постраждала від хуртовини та сильного снігопаду. Негода спричинила транспортний хаос і відключення електроенергії для тисяч людей.

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Лікування бійці проходили у військовому реабілітаційному центрі в місті Доорн, провінція Утрехт. Профінансувала лікування та реабілітації українських бійців приймаюча сторона та частково Трастовий фонд НАТО.