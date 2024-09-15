Одеса йде під воду, потужна злива топить вулиці: кадри того, що відбувається у місті

У неділю, 15 вересня, Одесу накрив справжній погодний апокаліпсис. У місті затопило дороги, а вода струмками стікає по вулицях.

Цього дня Одеса нагадує справжнє озеро – подекуди вода сягає пояса. Деяким містянам доводиться відрами збирати наслідки потужної негоди. Що відбувається в Одесі, передає 24 Канал.

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Погода в Одесі

Зранку 15 вересня метеорологи попередили жителів Одеси та області про небезпечні метеорологічні явища. Там до кінця доби зберігатиметься значний дощ, місцями сильна злива, під час грози пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, видимість під час дощу 200 – 500 метрів.

Одеське небо затягнули темні хмари: дивіться відео

Одесити вже відчули на собі перші прояви вересневої негоди. Потужний дощ за короткий час затопив вулиці Одеси, утворивши струмки й озера води. Місто перетворилося на італійську Венецію.

У міськраді повідомили, що через зливу в Одесі ускладнений рух транспорту по вулицях Небесної сотні, Балківській, Вільямса. Також підтопило вулиці Євгена Чикаленка (колишня Ак. Глушко), Хімічну на розі Промислової та Інглезі.

Апокаліпсис в Одесі: дивіться відео



Як можна помітити з відео, у місті "пливуть" автівки, а будинки доводиться буквально рятувати від води.

Погода в Одесі: дивіться відео 24 Каналу