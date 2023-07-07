Мусили пересуватися човнами: жителі Прикарпаття потерпають від наслідків негоди
Джерело:МВС України
Прикарпаття накрила грозова погода і сильні зливи. Через це у регіоні відбулося підняття рівня води, а також підтоплення кількасот будинків у деяких районах області.
Наразі рятувальники продовжують операцію з порятунку людей з підтоплених будинків. Наразі відомо про 77 евакуйованих дітей, з них 28 дітей.
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Від негоди постраждало Прикарпаття
У міністерстві внутрішніх справ наголосили, що вдалося врятувати 14 осіб з місць підтоплення в області. Також у МВС встановили, що внаслідок грозового дощу відбулось підтоплення близько 600 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг.
Від негоди потерпають такі райони Прикарпаття:
- Коломийський район – підтоплено більш ніж 340 дворогосподарств;
- Калуський район – підтоплено понад 30 дворогосподарств;
- Косівський район – підтоплено близько 80 дворогосподарств;
- Надвірняський район – підтоплено майже 150 дворогосподарств.
У Прикарпатті люди потерпають від наслідків негоди / Фото МВС України
ДСНС рятує людей з підтоплених будинків
У ДСНС наголосили, що рятувальники спільно з представниками місцевої влади провели обстеження території сіл Коломийського району, де внаслідок підняття рівня води відбулось підтоплення близько 300 дворогосподарств, відкритих територій та місцевих доріг.
ДСНС допомагає людям вибратися з місця підтоплень / Відео ДСНС
У службі зазначили, що з підтоплених житлових будинків вдалося врятувати 2 людини, а також евакуювати 30. До операції залучили 40 фахівців, а також 15 одиниць техніки.
ДСНС рятує людей у Прикарпатті / Відео ДСНС
Станом на 18:00 у ДСНС повідомили, що їм вдалося врятувати 14 людей, серед них – двоє дітей. Наразі підтоплено 787 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг у 5 районах області.
ДСНС продовжує рятувальну операцію у Прикарпатті / Фото ДСНС
Крім цього, рятувальники відкачали 450 метрів кубічних води з 7 підвальних приміщень житлових будинків та 7 дворогосподарств. Також вони розрізали та прибрали 19 повалених дерев.
Нещодавно блискавка влучила у людей на Говерлі
- На найвищій вершині нашої країни Говерлі 6 липня трапився трагічний випадок. Внаслідок удару блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка.
- Рятувальники прибули на місце, коли чоловік та дівчинка вже не мали ознак життя. Тому врятувати цих людей не було жодних шансів.
- Згодом у мережі з'явилося відео тієї самої блискавки на Говерлі.