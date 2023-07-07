Мусили пересуватися човнами: жителі Прикарпаття потерпають від наслідків негоди

Прикарпаття накрила грозова погода і сильні зливи. Через це у регіоні відбулося підняття рівня води, а також підтоплення кількасот будинків у деяких районах області.

Наразі рятувальники продовжують операцію з порятунку людей з підтоплених будинків. Наразі відомо про 77 евакуйованих дітей, з них 28 дітей.

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Від негоди постраждало Прикарпаття

У міністерстві внутрішніх справ наголосили, що вдалося врятувати 14 осіб з місць підтоплення в області. Також у МВС встановили, що внаслідок грозового дощу відбулось підтоплення близько 600 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг.

Від негоди потерпають такі райони Прикарпаття:

Коломийський район – підтоплено більш ніж 340 дворогосподарств;

Калуський район – підтоплено понад 30 дворогосподарств;

Косівський район – підтоплено близько 80 дворогосподарств;

Надвірняський район – підтоплено майже 150 дворогосподарств.

У Прикарпатті люди потерпають від наслідків негоди / Фото МВС України

ДСНС рятує людей з підтоплених будинків

У ДСНС наголосили, що рятувальники спільно з представниками місцевої влади провели обстеження території сіл Коломийського району, де внаслідок підняття рівня води відбулось підтоплення близько 300 дворогосподарств, відкритих територій та місцевих доріг.

ДСНС допомагає людям вибратися з місця підтоплень / Відео ДСНС

У службі зазначили, що з підтоплених житлових будинків вдалося врятувати 2 людини, а також евакуювати 30. До операції залучили 40 фахівців, а також 15 одиниць техніки.

ДСНС рятує людей у Прикарпатті / Відео ДСНС

ДСНС також проводили рятувальну операцію і в Надвірнянському районі. Там вони провели заходи щодо відкачування води з підвалу приватного житлового будинку та води з території приватного дворогосподарства в селі Гвізд та Стримба.

ДСНС відкачало воду з підвалу одного з будинків у Прикарпатті / Фото ДСНС

Станом на 18:00 у ДСНС повідомили, що їм вдалося врятувати 14 людей, серед них – двоє дітей. Наразі підтоплено 787 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг у 5 районах області. ДСНС продовжує рятувальну операцію у Прикарпатті / Фото ДСНС Крім цього, рятувальники відкачали 450 метрів кубічних води з 7 підвальних приміщень житлових будинків та 7 дворогосподарств. Також вони розрізали та прибрали 19 повалених дерев.

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