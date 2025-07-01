Повалені дерева та зірвані покрівлі: Рівненщиною пронісся буревій – відео наслідків
- 7 липня буревій пронісся Рівненщиною, спричинивши пошкодження у Дубенському та Вараському районах.
- У понад 10 будинках на Дубенщині пошкоджено покрівлю.
У️вечері 7 липня буревій пронісся Рівненщиною. На жаль, негода наробила лиха у двох районах області.
Зафіксовано пошкодження покрівель, також є повалені дерева. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля.
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Які наслідки негоди на Рівненщині
Від стихійного лиха постраждав Дубенський та Вараський райони.
В обох районах негода повалила дерева.
Наслідки буревію на Рівненщині: дивіться відео
Окрім того, на Дубенщині, попередньо, у понад 10 житлових будинках пошкоджено покрівлю.
На щастя, минулося без постраждалих.
Рівненщиною пронісся буревій: дивіться відео
"На місці працюють представники ДСНС. Щодо знеструмлень, то "Рівнеобленерго" наразі збирає інформацію", – повідомив Олександр Коваль.
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Голова ОВА закликав мешканців області під час буревію не нехтувати елементарними правилами безпеки:
- не ходити та не паркуватися під лініями електропередач, великими деревами та рекламними щитами,
- не підходити та не чіпати обірвані дроти,
- якщо потрібно, звертатися до рятувальників.