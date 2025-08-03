Вода змиває людей і автобуси, рушить дороги: наслідки масштабного потопу у Краснодарському краї
- У Краснодарському краї через зливи річка Дефань вийшла з берегів, затопивши будинки та змивши людей і автобус в річку, постраждалих вдалося врятувати.
- Стихія спричинила руйнування мостів і селевий потік на трасі М-4 "Дон", а також смерч у Туапсинському районі, що пошкодив місцеву інфраструктуру, включаючи пляж.
У Краснодарському краї вирує стихія. Курортний південь Росії тоне у воді через розлив річки Дефань.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пабліки.
Дивіться також Частину Австралії вперше за понад 40 років засипало снігом: дивовижні кадри
Що відомо про потоп у Краснодарському краї?
Так, через зливи у Краснодарському краї Росії різко піднявся рівень води. Річка Дефань вийшла з берегів та затопила будинки у навколишніх селищах.
Річка Дефань вийшла з берегів: дивіться відео
Місцеві публікують відео, на яких по вулицях линуть потоки брудної води. У деяких селах лунають сирени. Що цікаво – попри такі стихійні лиха люди вимушені рятуватися власноруч.
Масштаби потопу у Краснодарському краї: дивіться відео
Вода вже встигла наробити багато біди для росіян. Вранці 3 серпня у селі Дефанівка у річку змило чотирьох людей, які переходили міст. Постраждалим вдалося зачепитися за дерево та дочекатися рятувальників.
Людей змило з мосту у воду: дивіться відео
У тому таки селі на мосту змило й автобус, всередині якого було 25 людей. Всіх вдалося врятувати. У Лермонтово також змило міст, який був в аварійному стані. За річкою без переправи лишилося 300 будинків.
Момент руйнування мосту потрапив на камеру: дивіться відео
На цьому наслідки негоди не закінчуються. На платній трасі М-4 "Дон" в напрямку Джубги зійшов селевий потік зійшов. Тепер автомобілі вимушені рухатися в об'їзд через Новоросійськ.
Крім потопу, у Краснодарський край завітав ще і смерч. Пишуть, що у Туапсинському країні вихор розніс місцеву інфраструктуру, зокрема пляж. Вітер навіть виніс з моря катамаран, який ледь не вбив людей на березі.
Смерч на пляжі у Туапсинському краї: дивіться відео