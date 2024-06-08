Гігантські смерчі й не тільки: Башкортостан і Челябінську область Росії накрила потужна негода

У Росії знову вирує потужна негода. Гігантські смерчі накрили Башкортостан і Челябінську область. Окрім того, випав великий град.

Відповідні фото та відео вже оприлюднили в мережі. Також російські телеграм-канали пишуть, що після торнадо випав величезний град, передає 24 Канал.

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Росію накрили гігантські смерчі

Негода 8 червня накрила Башкортостан і Челябінську область. Там спостерігалися гігантські смерчі.

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У Челябінській області оголосили штормове попередження. Про це близько 18 години написали пропагандисти з посиланням на центр з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища.

Упродовж доби 9 червня в окремих районах зберігаються грози, сильні та дуже сильні дощі, сильні зливи, град, подекуди великий,

– йдеться у повідомленні.

Також у мережі пишуть, що після торнадо випав величезний град. На оприлюднених кадрах видно, що він розміром як коробка сірників.

У Челябінській області випав величезний град / Фото з російських телеграм-каналів

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Також пропагандисти повідомили, що від торнадо постраждали населені пункти Агапівського району Челябінської області. До речі, в цьому районі завалилася ЛЕП.

Наслідки негоди в Челябінській області / Фото з російських телеграм-каналів

Жителів попросили дотримуватися заходів безпеки й обмежити поїздки у бік Магнітного та Чернігівського поселень.

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