Майже 2 тисячі блискавок: у Швеції негода затопила сотні будинків
Джерело:The Local
Швецію після посушливої погоди накрив сильний дощ. Однак мешканці зовсім не радіють, адже злива завдала чимало неприємностей. Зокрема, затопила вулиці у місті Кальмар на східному узбережжі Швеції.
У цьому регіоні за 27 липня випало до 40 міліметрів опадів. Там через негоду за кілька годин без електрики залишилися 24 тисячі домогосподарств.
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Також лише у цьому районі зафіксували приблизно 1700 спалахів блискавок.
Затопило й інші регіони
Вже 28 липня дощ перемістився на південь, тому негоду на собі відчули й інші регіони. Зокрема, дощі затопили вулиці в місті Крістіанстад. На щастя, постраждалих немає. Серйозних пошкоджень інфраструктури також не зафіксували.
Масштабні зливи у Європі: коротко
- У Європі фіксують потужні аномальні зливи. Вони вже завдали великих збитків та навіть призвели до людських смертей.
- Сильно постраждала Німеччина, Бельгія, Чехія, Австрія та інші країни.
- Страхові компанії Німеччини підрахували, що негода завдала збитків у понад 5 мільярдів євро.
- Видання Politico повідомило, що Євросоюз заздалегідь знав про небезпеку сильних повеней.