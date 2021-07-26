Негода лютує у світі: від повеней у Великій Британії до руйнівних пожеж в Італії – відео

Багато міст світу сколихнула аномальна негода. Велика Британія, Індія та Китай потерпають від сильних дощів та повеней, а Іспанія та Італія оговтуються від масових пожеж.

Надмірна кількість опадів за добу спричинила масові підтоплення у різних куточках світу. У Європі від води найбільше потерпає столиця Великобританії. За прогнозами синоптиків, дощі в країні продовжуватимуться й надалі.

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Лондон затопило

Британську столицю накрила потужна злива. За кілька годин випало 10 сантиметрів опадів. Через підтоплення до місцевих служб Міністерство з надзвичайних ситуацій звернулися власники 300 домогосподарств. Велика вода перетворила на річки низку вулиць Лондона, зокрема підтоплені станції метро.

Внаслідок чого, влада мегаполіса була змушена закрити рух в одному з тунелів. Жителі міст намагаються оговтатися від наслідків негоди, поки зливи припинилися.

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Через тайфун Ін-Фа в Шанхії скасували всі авіарейси

Затопило також і Китай. Там на східному узбережжі країни вирує тайфун Ін-Фа. Через негоду скасували всі рейси в міжнародному аеропорту Шанхаю. А в одному з найбільших портів світу, Нінбо, застрягли сотні суден з вантажем. Місцева влада оголосила найвищий – червоний рівень небезпеки. З уражених районів евакуювали 1,5 мільйона людей.

Все добре. У нас є їжа і одяг, щоб перевдягнутися. Ми можемо тут переночувати,

– розповіли потерпілі від негоди.

За прогнозами метеорологів найближчими годинами тайфун Ін-Фа попрямує на північ Китаю.

Зсуви ґрунту в Індії призвели до загибелі 149 людей

В сусідній Індії сильні дощі призвели до людських жертв. Влада повідомила про 149 загиблих. Частина з них стали жертвами зсувів ґрунту, які сталися через підтоплення. Ще сотня вважається зниклими безвісти. Влада направила до регіону додаткові підрозділи рятувальників та солдатів для надання допомоги населенню.



"У нас нічого не залишилося. Ми не маємо їжі, одягу, навіть спіднього, щоби перевдягнутися. Немає чистої води. Ми не їли 3 дні, тому вже голодні", – повідомили жителі Індії.



Через сильні дощі в Індії сталися зсуви ґрунту / Фото AFP

За попередньою інформацією, у штаті Махараштра через підтоплення:

евакуювали понад 130 тисяч людей,

зруйнували понад 2 тисячі будинків.

Італія потерпає від масових пожеж

З іншого боку планети, на острові Сардинія, борються з лісовими пожежами. Вони спалахнули на вихідних через високу температуру і низьку вологу повітря. Через сухий вітер вогонь швидко поширився на території острова. За попередніми даними, вже вигоріло понад 10 гектарів лісу.



Острів Сардинія охопили масштабні лісові пожежі / Фото з твітера Roberto Sabа

Полум'я дісталося житлових будинків в районі Ористано. З уражених регіонів евакуювали майже тисячу людей. На гасіння пожежі направили 7,5 тисяч вогнеборців, 13 гелікоптерів та 7 пожежних літаків.

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В Іспанії гасять відразу кілька великих лісових пожеж

Лісові пожежі намагаються загасити також в Іспанії. Відразу кілька займань там зареєстрували на вихідних. Найбільший – в Каталонії. Полум'я вже поглинуло понад тисячу гектарів лісу. З уражених територій евакуювали сотню людей. Влада каже, що поки вогонь не загрожує курортним містам.

Ми були на пляжі і побачили дим. Вогонь наближався зліва і з права. Була вже 13:00, а дим продовжував розповсюджуватися,

– розповіли місцеві жителі.

Лісові пожежі в Іспанії дісталися Національного природного заповідника. Місцевих фермерів попередили про небезпеку втрати зерно та городину і порадили негайно почати роботи зі збору врожаю. Вогонь зміг досягти і національного природного заповідника Кап де Креус.

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Зараз пожежники намагаються локалізувати займання. За словами синоптиків, сухий вітер і спека в країні триматимуться ще кілька днів.