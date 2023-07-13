Будинки та машини змило водою: стало відомо про жертв негоди в Туапсе
Напередодні Туапсе, що у Краснодарському краї, буквально змило потужною водою. Зливи були настільки сильними, що не вдалося минути жертв.
У місцевих ЗМІ повідомляють, що виявили щонайменше кількох загиблих внаслідок негоди. Дані прокуратури свідчать про те, що двоє людей стали жертвами великої води, а ще двоє – зниклі безвісти, передає 24 Канал.
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Шалена злива вбиває людей
Відомо, що жертвами зливи стали дівчина 2003 року народження та чоловік 1956 року народження. Спочатку їх вважали зниклими безвісти у Туапсе, а невдовзі виявили їхні тіла у морі.
Як уточнили у прокуратурі, жертви великої води перебували у будинку. Його ж змило у річку під час підтоплення.
Невдовзі дані актуалізували. Вже стало відомо про трьох жертв, яких виявили у Туапсинському районі. Зауважимо, що дані трішки не збігаються зі словами прокурорів. Отже, мовиться про:
- 19-річну Ангеліну Комбарову. Її будинок знесло потоком води. Разом з дівчиною у ньому перебували 15-річний Олександр Комбаров і 22-річна Катерина Перев'язко. Двох останніх ще шукають.
- 67-річний співробітник новомихайлівського радгоспу Михайло Симунян. Він пробував переїхати вбрід річку поблизу села Підхребтове на своїй "Ниві". Але транспортний засіб вода понесла за собою.
- 67-річний Володимир Філіппов. Він їхав на своєму ВАЗі, коли його машину теж змило водою.
Потужна злива в Туапсе: що відомо
- Негода спіткала Туапсинський район 12 липня. Підтоплення зафіксували як у курортному місті, так і на його околицях.
- Відомо, що підтопленою була ділянка траси Джубга – Сочі у районі Лермонтово. Внаслідок цього проїзд дорогою вирішили перекрити.
- Позмивала автівки вода у курортному селищі Небуг. Це стало причиною того, що в одному з провулків утворилася кількаметрова стіна з автомобілів, яка повністю блокувала рух.
- Для розуміння, у Туапсе й околицях у ніч проти 12 липня всього за три години випали 144 міліметри опадів. Різко піднявся рівень води у річках Нечепсухо, Шапсухо та Дефань.