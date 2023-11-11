Сильний вітер, дощ і навіть значний сніг: в Україні посилюється негода

У суботу майже всю Україну накрила негода. Вируватиме вона щонайменше два дні. Очікуються значні пориви вітру, дощ та сніг.

Про це попереджають синоптики, рятувальники та місцева влада. Будьте особливо уважними та обережними, закликає 24 Канал.

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Обережно, посилення негоди

У ДСНС повідомили, що на території України погіршиться погода. Рятувальники хакликають бути обережними на вулиці, берегти себе та рідних.

12 листопада у північних, центральних, вночі й у південній частині країни значні дощі, у Карпатах значний сніг, в Україні пориви вітру 15 – 22 метрів на секудну (І рівень небезпечності, жовтий). У південній, східній частині та в центральних областях пориви сильного вітру 25 – 30 метрів на секудну (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий),

– зазначили в ДСНС.

Також закликали добтримуватися низки важливих правил. Зокрема:

щільно закрийте всі вікна будинків;

приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

не паркуйте авто поруч з деревами.

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12 листопада в Україні вируватиме негода / Скриншот з Укргідрометцентру

Утримайтеся від походу в гори

Очільниця Івано-Франківської ОВА звернулася до мешканців Прикарпаття та гостей краю. Також зазначила, що упродовж доби очікується погіршення погодних умов. Зокрема, у Карпатах пройде значний мокрий сніг.

Відтак прикарпатців та туристів закликаємо утриматись від походів в гори, водіїв – бути уважними за кермом, особливо у гірській місцевості. Відповідні служби готові до реагування у разі погіршення погоди,

– наголосила Світлана Онищук.

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