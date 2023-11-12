Негода насувається на Україну: в Києві підтоплення, а в Одесі дерево впало на п'ятиповерхівку

Синоптики попереджали про насування негоди в більшість міст України 12 листопада. Зрештою стало відомо, що у кількох містах уже є наслідки примх осінньої погоди.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зокрема, Київ підтопило внаслідок зливи, а в Одесі впало дерево на п'ятиповерхівку, передає 24 Канал.

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В Одесі негода повалила дерева

Внаслідок сильного вітру в Одесі в кількох районах почався деревопад. Так, у мережі опублікували фото, як на дорогу на вулиці Іцхака Рабина впало дерево, через що ускладнився рух транспорту.



Дерево впало на вулиці Іцхака Рабина / Фото з місцевих телеграм-каналів

Згодом у мережі показали, як суха тополя впала на балкон на вулиці Героїв Крут. Зокрема, мешканці квартири, що постраждала, розповіли, що неодноразово просили спиляти дерево, але ніхто не реагував. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дерево впало на п'ятиповерхівку в Одесі / Фото з місцевих телеграм-каналів

Крім того, очевидці також змогли зафільмувати падіння одного з дерев в Одесі. Дерево впало на проїжджу частину, однак пошкоджень після негоди – не було.

Дерево, що впало в Одесі, лежить на дорозі: дивіться відео

В Одесі зафільмували, як падає дерево: дивіться відео

Наразі на місцях працюють комунальні служби, щоб ліквідувати наслідки негоди. Водночас міська влада Одеси повідомила, що сильний вітер може ще спричинити падіння сухих дерев у різних частинах міста.

Згодом стало відомо, що в Одесі швидкість вітру була 40 кілометрів на годину. Крім того, на Французькому бульварі високе дерево впало і перегородило як трамвайні рейки, так і проїжджу частину, а в Шампанському провулку гілка впала на припарковану "Теслу".

Дерева в Одесі падають на очах / Фото з місцевих телеграм-каналів

У Києві внаслідок негоди є підтоплення

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що у столиці цього дня спостерігають несприятливі погодні умови. Зокрема, місцями можливі значні зливи й пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.

Крім того, за слова Попка, внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення деяких районів міста.

Підтоплення у Києві наразі зафіксували у:

Деснянському районі – на вулицях Путивльська та Шухевича (обидва ліквідовано);

Дарницькому районі – на вулицях Ташкенська, Переяслівська та Підлипки (усі в процесі ліквідації);

Святошинському районі – по вулиці Стеценка (ліквідовується).

Інформація щодо постраждалих відсутня. В місті залучені всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває,

– написав Попко.

Крім того, він зауважив, що через негоду, в столиці на посилений режим роботи переведені енергетики компанії ДТЕК для ліквідації наслідків аварій, в разі їх виникнення через складні погодні умови.

Наостанок він закликав киян бути уважними й обережними на вулиці, а також зважати на небезпеки, які можуть нести погодні явища.

Дерева падають також у Дніпрі та Кривому Розі

Наслідки негоди також відчули вже й жителі Дніпропетровської області. Так, у Кривому Розі дерева також почали падати через сильний вітер на провулках та дорогах у різних районах міста.

Деревопад почався і в Кривому Розі / Фото з місцевих телеграм-каналів

Очевидці розповіли, що склалися навпіл дерева по вулиці Маршака, пошкодивши припарковані автівки. Ще одне "звалилося на голову" мешканцям будинку по вулиці Доватора у місті.

Дерева повалилися внаслідок вітру також і у Дніпрі. Зокрема, там на вулиці Гагаріна верба впала на припарковану автівку, пошкодивши її. Також гілка від дерева впала на вулиці Театральній у місті.

У Дніпрі впалі дерева пошкодили автівки / Фото з місцевих телеграм-каналів

Негода вже вирує у Херсоні й Запоріжжі

Деревопад почався також і у Запоріжжі. Зокрема, там на вулиці Чумаченка внаслідок негоди сухостої впали на подвір'я одного з будинків.



Дерево впало у Запоріжжі / Фото з місцевих телеграм-каналів

Очевидці жаліються про те, що комунальники не помічали сухостоїв, натомість спилювали зелені дерева. Тепер наслідки негоди мають ліквідовувати спеціальні служби.

Повалилися дерева також і у Херсоні. Так, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко сказав, що негода, яка вирує в місті другу добу, додає херсонським комунальникам роботи.

У Херсоні також панує негода / Фото з телеграм-каналу Романа Мрочка

У центральній частині міста вітер повалив дерева, обмеживши рух транспорту. Наразі наслідки негоди ліквідували й скоро буде відновлений рух тролейбусів,

– наголосив він.

Крім того, він розповів, що одна з тополь впала на автівку. За його словами, дивом з людей нікого не травмувало.

Наслідки падіння дерев у Херсоні / Фото з телеграм-каналу Романа Мрочка

Наостанок він закликав містян зважати на всі ризики пов'язані з негодою під час планування пересування Херсоном.