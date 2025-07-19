Грози та град накриють ще одну область в Україні: коли та де пройде негода
- Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в одній із західних областей.
- Негода очікується протягом неділі, 20 липня, через це оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
Синоптики оприлюднили попередження про небезпечні метеорологічні явища для однієї із західних областей, які пройдуть вже найближчим часом.
Вищезгадане попередження стосується Львівської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на регіональний центр з гідрометеорології.
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Де очікується негода?
За даними центру з гідрометеорології, небезпечні метеорологічні явища фіксуватимуть на території Львова та області. У регіоні пройдуться грози, також, згідно з оприлюдненою інформацією, на цій території очікується град.
20 липня місцями: грози, вдень град. (І рівень небезпечності, жовтий),
– ідеться у повідомленні.
Також зауважимо, що відповідні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. До слова, раніше попередження про негоду оприлюднювали для Київської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вихідні погода в Україні буде переважно нестійкою. У частині областей знову пройдуть дощі та грози. Подекуди опади будуть значними. Найтепліше буде у південно-східних областях і Криму.