Грози та град накриють ще одну область в Україні: коли та де пройде негода

Синоптики оприлюднили попередження про небезпечні метеорологічні явища для однієї із західних областей, які пройдуть вже найближчим часом.

Вищезгадане попередження стосується Львівської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на регіональний центр з гідрометеорології.

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Де очікується негода?

За даними центру з гідрометеорології, небезпечні метеорологічні явища фіксуватимуть на території Львова та області. У регіоні пройдуться грози, також, згідно з оприлюдненою інформацією, на цій території очікується град.

20 липня місцями: грози, вдень град. (І рівень небезпечності, жовтий),

– ідеться у повідомленні.

Також зауважимо, що відповідні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. До слова, раніше попередження про негоду оприлюднювали для Київської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вихідні погода в Україні буде переважно нестійкою. У частині областей знову пройдуть дощі та грози. Подекуди опади будуть значними. Найтепліше буде у південно-східних областях і Криму.