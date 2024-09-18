Грози та сильні вітри: у низці областей оголосили штормове попередження

Негода не полишає українські території. У низці регіонів знову оголосили штормове попередження.

Укргідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на 19 вересня. Де саме очікується погіршення погоди, передає 24 Канал.

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Шторм на Півдні України

Як повідомляє Херсонський центр гідрометеорології, по Херсону та області вночі прогнозується гроза. На добу пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Водночас про негоду пише і Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів. Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності по Одесі та області. Очікуються пориви північно-східного вітру 15 – 17 метрів за секунду.

Також негода охопить Запорізьку та Миколаївську області, включно з обласними центрами.

Де оголошено штормове попередження станом на 19 вересня / фото Укргідрометцентр

Зазначимо, що температура у більшості регіонів вночі буде +9...+14, а на Півдні – +12...+17. Удень повітря прогріється до +21...+26. У Карпатах буде прохолодніше – +15….+20.