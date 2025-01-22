У кількох областях буде туман та ожеледиця: де та доки буде негода
- 22 січня в частині областей України очікується погіршення погодних умов, включаючи туман та ожеледицю.
- У Києві, Луцьку та Полтаві прогнозується туман і ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
- Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпечності у зв'язку з погодними умовами.
У середу, 22 січня, у низці областей України очікують погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на регіональні центри з гідрометеорології.
Дивіться також Чи засипле Україну снігом уже до кінця січня
Що відомо про погіршення погоди в Україні
Так, 22 січня метеорологи опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища.
У Києві до кінця доби прогнозується туман, видимість складатиме всього 200 – 500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", – попереджає Укргідрометцентр.
Небезпечні метеорологічні явища у Києві / фото Укргідрометцентр
У Луцьку та по області до кінця доби 22 січня, із збереженням вночі та вранці 23 січня, очікується туман з видимістю 200 – 500 метрів, ожеледь (діаметр 6 – 19 міліметрів), на дорогах ожеледиця.
Небезпечні метеорологічні явища у Луцьку / фото обласного центру гідрометеорології
У Полтаві та області вранці та в першій половині дня 22 січня на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
Небезпечні метеорологічні явища у Полтаві / фото обласного центру гідрометеорології
Зауважимо, цього тижня погода в Україні буде досить спокійною. Тепло ще затримається. Ба більше, наприкінці температура зросте на кілька градусів.