В Україні 23 листопада очікується погіршення погоди зі значними опадами, ожеледицею та поривами вітру до 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності для низки областей.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Які області накриє негода?

Вдень понеділка, за даними синоптиків, у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях очікується значний дощ.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях йтиме значний дощ разом із мокрим снігом. Можливе також утворення снігового покриву заввишки від 1 до 8 сантиметрів.

До речі, жителі Харкова вже діляться кадрами засніжених вулиць міста у соцмережах.

У Харкові засніжило: дивіться відео

Погоду погіршать і пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, які прогнозують у південних, східних та центральних областях, за винятком Вінницької.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– попередили в Укргідрометцентрі.

I рівень небезпечності через негоду 23 листопада / Укргідрометцентр

Яка буде температура повітря?

Раніше синоптики прогнозували для більшості південних областей значні дощі, що йтимуть вдень. У центральних регіонах та на Харківщині очікується значний дощ із мокрим снігом, подекуди можливе його налипання.

На решті території країни подекуди пройде невеликий сніг, а на Сході – помірний дощ.

У Карпатах упродовж доби температура повітря коливатиметься в межах -1...-6 градусів, а висота снігового покриву зросте ще на 2 – 8 сантиметрів.

На решті території термометри покажуть +2...-4 градуси вночі та 0...+5 градусів вдень. Найтепліше буде в південній частині країни, де у нічні години очікується +3...+8 градусів, а вдень температура підніметься до +7...+12 градусів.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Україні очікується відчутне похолодання. На початку останнього тижня місяця в багатьох областях йтиме сніг і мокрий сніг, а ближче до вихідних встановиться морозна погода без опадів.