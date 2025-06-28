Негода лютує в Україні: в одному з регіонів люди залишилися без світла

Україну 28 червня накрила негода подекуди пройшла гроза та град, а у багатьох регіонах лютує сильний вітер. Через це виникли аварійні відключення електроенергії.

Зокрема, йдеться про Полтавську область. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Володимира Когута.

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На Полтавщині сильний вітер

Через сильний вітер частково було знеструмлено Полтавський район. Без світла залишилися сотні споживачів.

Через сильні пориви вітру залишилися без світла 1072 побутових та 102 юридичних споживачів у 5 населених пунктах Полтавського району. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,

– повідомив голова Полтавської ОВА о 15:40.

Нагадаємо, що вдень 28 червня Київ накрив град з грозою, через що подекуди затопило вулиці. Окрім того, через шквальний вітер довелося тимчасово приспустити головний державний прапор України.

До слова, 29 червня в Україні також можливі сильні пориви від 15 до 20 метрів за секунду, подекуди знову пройдуть дощі.