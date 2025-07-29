Частину України накрила потужна негода: що відомо про наслідки

Частину областей України 27 – 28 липня накрила негода. Постраждали, зокрема, Буковина, Хмельниччина, Київщина та Одещина.

Усе, що відомо наразі про наслідки, розповідає 24 Канал.

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Які наслідки негоди на Буковині?

Голова ОВА Руслан Запаранюк розповів, що через негоду на Буковині впали десятки дерев. Окрім того, пошкоджено будівлі, автомобілі, є також й обрив ліній електропередачі.

Найбільше постраждали Кельменецька, Новоселицька та Хотинська територіальні громади. Також пошкоджень зазнали будівлі Ванчиковецького та Костичанівського ліцеїв.

Станом на обід 28 липня без світла було понад 26,7 тисячі помешкань у 70 населених пунктах області, більшість із яких у Дністровському районі.

Майже 100 енергетиків працюють в посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Наслідки негоди на Буковині / Фото ДСНС

Які наслідки негоди на Хмельниччині?

Негода також накрила Хмельницьку область.

Через погіршення погодних умов у регіоні, за даними обленерго, знеструмлено понад 150 населених пунктів.

Енергетики працюють над якнайшвидшим подоланням наслідків та проводять необхідні ремонтні роботи.

Що накоїла негода у Києві та області?

Київ та область також постраждали від негоди.

Так, столицю накрила сильна злива, через що у кількох районах міста підтопило вулиці, а також станцію метро "Лук'янівська", де утворилися калюжі.

Через негоду у Києві також ускладнився рух громадського та приватного транспорту.

Наслідки негоди у Києві: дивіться відео

А в області, як розповів голова ОВА Микола Калашник, навіть є масові аварійні відключення електроенергії. Найбільше постраждали Бучанський, Вишгородський, Білоцерківський і Обухівський райони.

Із самого ранку світло вдалося повернути для майже 67 тисячам родин. Через нові пошкодження станом на обід без електропостачання досі були приблизно 30 тисяч споживачів.

Синоптики попереджають про подальше ускладнення погодних умов: місцями можливі грози, град та шквали до 20 метрів за секунду. Будьте обережні та тримайтеся якомога далі від обірваних ліній електропередач,

– наголосив Калашник.

Які наслідки негоди на Одещині?

На жаль, негода 27 липня на Одещині забрала життя підлітка, ще 4 – постраждали. Сталося це у місті Балта Подільського району.

Під час негоди на Одещині постраждали підлітки / Фото ДСНС

Дерево впало просто на намет, коли підлітки відпочивали біля річки.

Рятувальники визволили з-під нього 4 дітей, але ще одну дитину, на жаль, врятували не вдалося.