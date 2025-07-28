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24 Канал Новини України На Київ та область сунуть сильні дощі та грози: жителів попередили про небезпеку до кінця доби
28 липня, 10:41
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На Київ та область сунуть сильні дощі та грози: жителів попередили про небезпеку до кінця доби

Дар'я Смородська
Основні тези
  • На Київщині 28 липня оголошено жовтий рівень небезпеки через опади, грозу та шквали.
  • Циклон Karlheinz з Європи принесе дощі, грози, зливи та град по всій Україні.
  • Температура вдень у Києві досягне +27…+29 градусів.

Жителів Києва та області попереджають про небезпечні погодні умови в понеділок, 28 липня. Регіон накриють опади, місцями буде шквальний вітер і гроза.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Що відомо про негоду в Київській області?

На території Київської області на 28 липня оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки через небезпечні метеорологічні явища. У понеділок синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду. У регіоні буде помірний дощ, але на деяких ділянках він може перерости в зливу. Також цього дня очікується гроза, а в окремих районах вдень пройде град та будуть шквали 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вдень прогріється до 27 – 32 градусів тепла, у столиці – +27…+29 градусів.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– повідомили синоптики.

Під час грози рекомендується уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не варто паркувати поруч із ними авто. 

До слова, значні дощі та грози 28 липня пройдуть у багатьох областях України, зокрема в західних регіонах та на Житомирщині та Вінниччині. Негода також накриє Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську області. В окремих районах можливі град та сильний вітер.

З Європи до України поступово рухається циклон Karlheinz, який принесе дощі з грозами, сильні зливи, шквали та подекуди град. Фахівці кажуть, – таке явище характеризується тим, що зливи можуть бути як у нічні, так і денні години