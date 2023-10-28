У Черкасах вітер викорчував дерева біля адмінбудівлі: там збираються депутати міськради

28 жовтня 2023, 15:58
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Джерело:

"Суспільне Черкаси"

Біля адміністративної будівлі у Черкасах валяються вирвані з корінням дерева. Місцеві рятувальники ліквідовують наслідки негоди.

Інцидент стався на бульварі Шевченка. У Черкасах серйозна негода 28 жовтня повалила дерева біля будівлі, в якій депутати міськради проводять сесії.

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Що сказали в ДСНС

На Черкащині ліквідовують наслідки негоди. Речниця ГУ ДСНС Черкаської області Юлія Норовкова заявила, що рятувальники вже здійснили 16 виїздів, щоб прибрати повалені дерева.

Наслідки негоди у місті / Фото Оксани Швед, "Суспільне Черкаси"

 

 

Аварійні ситуації сталися у самих Черкасах, а також у Черкаському, Золотоніському і Звенигородському районах. Також працівники ДСНС допомогли в Умані демонтувати металевий лист, який зірвало з покрівлі Музичного ліцею.

До слова, через негоду на понад 3 години запізнився потяг Івано-Франківськ – Черкаси.

Кадри з місць подій на Черкащині / Фото ДСНС Черкаської Області

 

 

Наслідки негоди в інших містах

  • Через дуже сильний вітер у Києві дерево впало на кіоск. На щастя, люди, які в ньому перебували, не постраждали.
  • Також у столиці через негоду, на жаль, загинули двоє людей. Одна жінка зазнала травм хребта, бо на неї впали гілки.
  • У Хмельницькій області на чоловіка впало дерево та придавило його. На жаль, він теж загинув. Цей інцидент стався у селі Клопотівці Вовковинецької громади.
Автор: Петро Залива