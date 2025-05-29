Грози та зливи лютуватимуть в Україні: яким областям загрожує негода

Низку областей України 29 травня накриє негода. Грози впродовж дня фіксуватимуть у Києві, центральних та західних областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві гідрометцентри.

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В яких областях будуть грози та зливи 29 травня

Київ та область

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області впродовж доби 29 травня. Через це у регіоні оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– зауважили синоптики.

Львів та область

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що 29 травня в області будуть місцями грози. Вранці та вдень подекуди значні дощі, град, шквали вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Там також оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Львів'янам порадили дотримуватися правил безпеки під час негоди:

зачиніть усі двері та вікна в помешканні;

на вулиці тримайтеся подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;

не паркуйте транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями.



Хмельницький та область

Хмельницький обласний центр з гідрометеорології попередив, про небезпечні метеорологічні явища по регіону, зокрема місту Хмельницький. До кінця доби 29 травня там очікують грози, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, місцями град (І рівень небезпечності, жовтий).

Полтава та область

В Полтавському обласному гідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по Полтавській області та місту Полтаву. Гроза у регіоні до кінця дня 29 травня.

Черкаси та область

У Черкаському обласному центрі з гідрометеорології зазначили, що до кінця доби 29 травня в регіоні прогнозують грози, в окремих районах град 6 – 19 міліметрів та шквали 15 – 20 метрів на секунду. У місті Черкаси 25 травня очікуються грози.

Вінниця та область

Вінницький обласний центр з гідрометеорології попередив, що в регіоні та місті Вінниця 29 травня очікується гроза. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств, будівельної галузі.