Негода не йде геть: в Україні – шквали, грози і град

Погані погодні умови не залишають територію України. Ба більше синоптики попередили, що 4 липня вони можуть ще погіршитись. На деякі області чекає шквальний вітер, грози та град.

Гроз, згідно з прогнозами, не уникнути жодній з українських областей. До граду слід бути готовими жителям південних та центральних областей.

До теми Прогноз погоди на 4 липня: грози не відступають

Пориви вітру можуть сягати 20 метрів на секунду

У цих регіонах потужні пориви вітру можуть сягнути 20 метрів на секунду. Через негоду в Україні оголосили І рівень небезпечності жовтий.

Попередження про негоду в Україні 4 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Без електрики залишились 24 населені пункти

Вранці 4 липня через грози та шквали без електропостачання в Україні залишились 24 населені пункти у 2 областях. На Донеччині – 14 сіл та міст без струму, на Луганщині – 10. Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

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Через сильні дощі прогнозували підйом води в річках

Зазначимо, що раніше через сильні дощі у 4 західних областях рятувальники попередили про підйом води у річках. Мовиться про Закарпаття, Івано-Франківську область, Львівщину та Буковину. У річках басейнів Прута, Сірету, Сяну, Дністра очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 1,5 метра, негативних наслідків поки не прогнозують