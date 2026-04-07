Україну різко накриють сніг та морози: синоптики назвали 8 найхолодніших областей
В Україні різко погіршиться погода – синоптики попереджають про заморозки, мокрий сніг та сильний вітер. Уже вночі 8 – 9 квітня температура подекуди опуститься до 3 градусів морозу.
У низці областей оголошено підвищений рівень небезпечності через складні погодні умови. Про це повідомляє Укрігідрометцентр.
Дивіться також Україну засипає снігом: аномальна негода накрила північ і захід
Що відомо про негоду в Україні?
В Україні очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики Укргідрометцентр попередили про заморозки, опади у вигляді мокрого снігу та дощів, а також сильний вітер у низці регіонів.
За прогнозами метеорологів, у ніч на 8 та 9 квітня на більшій частині території країни на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3 градусів морозу. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Водночас у низці областей прогнозується ще складніша ситуація. Зокрема, на Закарпатті, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у ці ж дати можливі заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі – до 0…-3 градусів.
Крім того, 9 квітня подібні умови поширяться і на Дніпропетровську, Донецьку та Луганську області. У цих регіонах оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
Негода накриє Україну / Фото Укргідрометцентр
Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть становити загрозу для сільського господарства, зокрема для ранніх посівів і цвітіння плодових дерев.
Якої ще погоди чекати у різних областях України?
Окрім заморозків, в Україні очікуються опади. У західних областях прогнозують хмарну погоду з мокрим снігом та дощем. Температура вночі коливатиметься в межах +3…+5 градусів, вдень – +5…+7 градусів. Також тут можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, що відповідає І рівню небезпечності.
У північних регіонах також буде хмарно, місцями мокрий сніг і дощ. Нічна температура становитиме від -1 до +3 градусів, денна – +6…+8 градусів. У центральній частині країни прогнозують подібну ситуацію: мокрий сніг і невеликі дощі, нічна температура +3…+5 градусів, вдень – до +9 градусів.
На півдні України очікується мінлива хмарність і невеликі дощі. Температура вночі триматиметься на рівні +3…+5 градусів, вдень – +7…+9 градусів. У східних областях також прогнозують нестійку погоду з дощами та місцями мокрим снігом. Температура вночі коливатиметься від -1 до +4 градусів, вдень – +6…+10 градусів.
У Криму синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ. Температура вночі становитиме +3…+5 градусів, вдень – +7…+9 градусів.