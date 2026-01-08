Сильна негода накриє майже всю Україну: синоптики зробили важливе попередження – карта

В кількох областях України прогнозують значне погіршення погоди. Чеерз снігові замети, ожеледицю та значні опади синоптики оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпечності.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де буде небезпечна погода 8 січня?

У четвер, 8 січня, прогнозується погіршення погоди одразу в кількох регіонах України. Значний сніг і хуртовини цього дня накриють Захід, а саме Закарпатську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області. Крім того, в західних, південних та центральних регіонах прогнозують шквальний вітер, швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

У Київській, Чернігівській та Черкаській областях очікуються небезпечні опади – значний мокрий сніг та дощ. Також буде ожеледь і налипання мокрого снігу.

На Заході, Півночі, Вінниччині та Черкащині вдень на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Враховуючи це, синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

У низці регіонів 8 січня прогнозують хуртовини, які також можуть впливати на роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств та прорушувати рух транспорту. Так у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях очікується сильний сніг, хуртовина та подекуди снігові замети. Оголошено другий (помаранчевий) рівень загрози.



Синоптики оголосили небезпеку в кількох областях / Мапа Укргідрометцентру

Яка погода прогнозується найближчим часом?