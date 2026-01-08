Сильна негода накриє майже всю Україну: синоптики зробили важливе попередження – карта
- 8 січня в Україні очікується погіршення погоди з сильним снігом, хуртовинами та шквальним вітром.
- Синоптики оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпеки.
В кількох областях України прогнозують значне погіршення погоди. Чеерз снігові замети, ожеледицю та значні опади синоптики оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпечності.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де буде небезпечна погода 8 січня?
У четвер, 8 січня, прогнозується погіршення погоди одразу в кількох регіонах України. Значний сніг і хуртовини цього дня накриють Захід, а саме Закарпатську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області. Крім того, в західних, південних та центральних регіонах прогнозують шквальний вітер, швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
У Київській, Чернігівській та Черкаській областях очікуються небезпечні опади – значний мокрий сніг та дощ. Також буде ожеледь і налипання мокрого снігу.
На Заході, Півночі, Вінниччині та Черкащині вдень на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Враховуючи це, синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
У низці регіонів 8 січня прогнозують хуртовини, які також можуть впливати на роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств та прорушувати рух транспорту. Так у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях очікується сильний сніг, хуртовина та подекуди снігові замети. Оголошено другий (помаранчевий) рівень загрози.
Синоптики оголосили небезпеку в кількох областях / Мапа Укргідрометцентру
Яка погода прогнозується найближчим часом?
Суттєве зниження температури синоптики прогнозють на вихідних 10 – 11 січня. Уночі температура опускатиметься до -20 градусів. Але більш тепла жощова погода буде в південній і південно-східній частинах України.
У Києві стовпчики термометрів можуть показувати сильні морози навіть удень. Уже 9 січня за прогнозами очікується від 14 до 12 градусів морозу. Того ж дня в Житомирській та Рівненській областях, буде -13…-11 градусів.
Загалом у січні середня місячна температура коливатиметься від 1 до 7 градусів морозу, що на 1,5 градуса нижче за норму. Водночас опадів буде не більше, ніж зазвичай – приблизно 28 – 79 міліметрів.