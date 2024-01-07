На Україну насувається шторм: зросла загроза масованих атак та мін у Чорному морі

В Україні оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про високий рівень небезпеки, а місцева закликає готуватися до ворожих ударів.

Завтра, 8 січня, згідно із прогнозами, у багатьох регіонах нашої країни значно погіршаться погодні умови. На дорогах утвориться ожеледиця, пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду, випаде багато снігу.

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В Одесі – мінна небезпека

Міська влада Одеси попередила мешканців, що через шторм у Чорному морі – висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морських мін або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Внаслідок негоди та сильного вітру існує також загроза падіння гілок та пошкодження кабелів. Одеситів попросили не залишати свої транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.

На Заході також б'ють тривогу

: На півдні країни вночі та вдень очікуються значні опади, зокрема у вигляді снігу. Протягом доби всій області – ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовина. Видимість під час опадів 200-500 метрів.

Так, у Чернівецькій ОВА розповіли, що із вечора 7 січня та вночі 8 січня у регіоні пройде значний снігопад. Температура повітря опуститься до 11 – 16 градусів морозу, а в горах сягне навіть 20.

Ситуація на дорогах може бути ускладненою через ожеледицю і налипання мокрого снігу. Водіїв закликали утриматися від поїздок найближчими днями, особливо на далекі відстані.

У столиці сильний вітер і мороз

Тим часом у Київській ОВА теж зазначили, що в області спостерігаються небезпечні метеорологічні явища. Температура по області вночі 11 – 16 градусів морозу, вдень 8 – 13 градусів морозу. Хмарно, місцями невеликий сніг️. На дорогах дошкулятиме ожеледиця.

Ворог може активізувати обстріли

Місцева влада Кіровоградщини зауважила, що погіршення погоди підвищує ризик масованих атак.

Тому не розслабляємося, не ігноруємо тривогу, тримаємо зарядженими гаджети, традиційні "тривожні валізки!. Зрозумійте – не лякаю. Але краще бути готовими до можливої небезпеки,

– наголосив голова Кіровоградської ОВА.

В Україну насуваються сильні морози до мінус 25 градусів

Синоптики зазначають, що упродовж 7 – 9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13 – 20 градусів морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19 – 25 морозу), у південних регіонах до 7 – 15 морозу.