На Закарпатті через негоду майже 50 населених пунктів без світла
Джерело:ДСНС
Негода знову наробила збитків на теритоії України, залишивши десятки містечок і сіл електроенергії. В основному без світла залишилися жителі Закарпатської області.
Як повідомляють рятувальники, станом на ранок 9 серпня без електрики перебувають 49 населених пунктів. Причому 47 з них у Закарпатській області.
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Де немає світла через негоду
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, через ускладнення погодних умов спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Відтак світло зникло.
- Закарпатська область – 47 населених пунктів;
- Сумська область – 2 населені пункти.
Бригади обленерго, як відзначили у ДСНС, працюють для того, аби відновити постачання електроенергії.
У понеділок, 9 серпня, на більшості території країни погода буде сонячною і теплою. Втім, Захід можуть поливати грози. Не омине негода і Закарпаття: там прогнозують грозу зі шквальним вітром.
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