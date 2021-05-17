Негода в Україні: без світла 120 населених пунктів

Читать новость на русском

Синоптики і рятувальники попереджають, що найближчим часом в Україні зіпсується погода. Деякі області через пориви вітру і грози вже залишилися без електропостачання.

Джерело:

ДСНС

Через ускладнення погодних умов знеструмлені 120 населених пунктів. "Дісталося" 5 областям на південному сході та на півночі.

До речі Негода лютуватиме: Україну накриють грози та шквали

У яких областях знеструмлені населені пункти

Знеструмило населені пункти через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП. На 7 ранку 17 травня внаслідок ускладнення погодних умов без світла населення у таких областях:

  • Дніпропетровській – 59;
  • Херсонській – 29;
  • Кіровоградській – 27;
  • Черкаській – 3;
  •  Житомирській – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Негода і далі вируватиме

  • В Україну 17 травня прийдуть грози, дощ та шквальний вітер.
  • У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про І рівень небезпечності.
  • Вдень в південних та центральних областях може випасти навіть град.
  • Потужні пориви вітру можуть сягати швидкості 15 – 20 метрів на секунду.
  • В усіх областях України, за прогнозами синоптиків, будуть грози, шквальні вітри і град.


Попередження про погіршення погоди 17 травня / Скриншот
 