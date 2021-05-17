Негода в Україні: без світла 120 населених пунктів

Синоптики і рятувальники попереджають, що найближчим часом в Україні зіпсується погода. Деякі області через пориви вітру і грози вже залишилися без електропостачання.
Джерело:ДСНС
Через ускладнення погодних умов знеструмлені 120 населених пунктів. "Дісталося" 5 областям на південному сході та на півночі.
До речі Негода лютуватиме: Україну накриють грози та шквали
У яких областях знеструмлені населені пункти
Знеструмило населені пункти через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП. На 7 ранку 17 травня внаслідок ускладнення погодних умов без світла населення у таких областях:
- Дніпропетровській – 59;
- Херсонській – 29;
- Кіровоградській – 27;
- Черкаській – 3;
- Житомирській – 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Негода і далі вируватиме
- В Україну 17 травня прийдуть грози, дощ та шквальний вітер.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про І рівень небезпечності.
- Вдень в південних та центральних областях може випасти навіть град.
- Потужні пориви вітру можуть сягати швидкості 15 – 20 метрів на секунду.
- В усіх областях України, за прогнозами синоптиків, будуть грози, шквальні вітри і град.