Негода в Україні: без світла залишились понад 50 населених пунктів

В низки областях України вирує негода. Внаслідок поганих погодних умов без світла залишились 55 населених пунктів.

Найбільше постраждала Полтавська область. Там електропостачання зникло у 17 містах та селищах.

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За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, через ускладнення погодних умов спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Відтак світло зникло.

В яких областях немає світла

Внаслідок дощу, грози та сильного поривчастого вітру електропостачання немає у 7 областях України:

Полтавська – у 17 населених пунктах;

Сумська – 10;

Чернігівська – 9;

Черкаська – 7;

Донецька – 6;

Кіровоградська – 4;

Одеська.

Бригади обленерго, як відзначили у ДСНС, працюють для того, аби відновити постачання електроенергії.

Станом на 7 серпня, негода знеструмила 340 населених пунктів. Полтавська та Черкаська області постраждали найбільше.

Попри негоду, яка кілька днів вирує Україною, за прогнозами синоптиків, дощі та грози нарешті відступають. У неділю, 8 серпня, на території країни погода буде сонячною і теплою.

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