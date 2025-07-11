Чи будуть сильні дощі та грози найближчими днями

Надзвичайні дощі накрили Львівську область 10 липня. Лише за 12 годин у Львові випала рекордна кількість опадів. Також від негоди потерпав Луцьк. Синоптики спрогнозували, чи чекати дощів та грози у найближчі три доби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

У найближчі три доби на Лівобережжі, удень 12 липня також і в західних областях подекуди будуть короткочасні дощі та грози. Тим часом на решті території України опади не очікуються.

Зауважимо, про небезпечні метеорологічні явища на 11 – 13 липня Укргідрометцентр, станом на вечір 10 липня, не попереджав.

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Де будуть дощі 11 – 13 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, у західних, Житомирській і. Вінницькій областях уночі +10 – +15 градусів, удень +19 – +24 градуси. На Сході й Південному Сході вночі +20 – +26 градусів, удень буде сильна спека +35 – +38 градусів. На решті території вночі +14 – +19 градусів, удень +24 – +29 градусів.

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Чому на Заході були надзвичайні дощі 10 липня

В Укргідрометцентрі пояснили, що Захід 10 липня потрапив під вплив глибокого циклону. Він приніс із собою не тільки зниження атмосферного тиску, а й добре виражену фронтальну систему. Йдеться про холодний і теплий фронти.

Водночас синоптики наголосили, що головне – разом із холоднішими повітряними потоками туди надходить волога — насичена повітряна маса з акваторії Середземного й Адріатичного морів.

Експерти зазначили, що саме ця волога – це ключ до розуміння потужних опадів. Вона потрапляє у фронтальну зону, де відбуваються активні висхідні рухи повітря.

"За цих умов водяна пара стрімко конденсується, утворюючи густу багатоярусну хмарність і сильні дощі. У деяких регіонах випадає більше 30 – 60 міліметрів за кілька годин, що є критичним показником для локальної гідрологічної ситуації", – пояснили в Укргідрометцентрі.