Шквали та грози накриють частину України: де і як довго вируватиме негода

Упродовж 15 квітня в частині областей України вируватиме негода. Очікуються грози та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Рятувальники вже оголосили I рівень небезпеки – жовтий. Де погіршиться погода, передає 24 Канал.

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В Україні прогримлять грози

Уже найближчим часом і до кінця доби 15 квітня очікуються грози. Також подекуди шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпеки, жовтий.



Синоптики прогнозують погіршення погоди в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.

Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці!

– наголосили в ДСНС.

Зауважимо, що час грози не можна ховатися під поодинокими та високими деревами, стояти біля побитих і обгорілих, перебувати серед поля, плавати у відкритій водоймі тощо.

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Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 Каналу

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Прогноз погоди на найближчі три доби