Заморозки до -3, дощі та мокрий сніг: як погіршиться погода в Україні
- З 8 по 10 квітня в Україні очікуються дощі та мокрий сніг, а також можливі нічні заморозки до -3 градусів.
- Температура вдень сягатиме 1 – 8 градусів тепла, але у деяких областях можливі сильні пориви вітру.
Прохолодна погода, яка супроводжуватиметься дощами та мокрим снігом, утримається на території України щонайменше найближчими днями. Також синоптики попереджають про можливість нічних заморозків.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Які умови прогнозують синоптики?
За даними синоптиків, з 8 по 10 квітня на території України пройдуть незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер здебільшого рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Зверніть увагу! Впродовж 8 квітня у західній частині країни подекуди можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура повітря протягом доби в період з 8 по 9 квітня становитиме від 1 до 8 градусів тепла. Але зауважують, що у нічні години на поверхні ґрунту і в повітрі можливі заморозки від 0 до 3 градусів морозу.
Подібні погодні умови передбачають у північно-східній частині 8 квітня та у більшості західних, східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях 9 квітня. Вже 10 квітня заморозки можливі у всіх областях.
Як зміниться погода?
Загалом, як пояснював представник Укргідрометцентру Іван Семиліт, квітень на території України у 2026 році очікується в межах кліматичної норми. Ідеться як про температурні показники, так і про кількість опадів.
Зауважимо, що відчутне підвищення температур є цілком можливим у квітні, згідно з кліматичною характеристикою. Утім, поточні прогнози не свідчать про подібну зміну синоптичної ситуації найближчим часом.
Нагадаємо, повідомляли, що перед Великоднем температурні значення в Україні знизяться. Ба більше, у нічні години будуть можливі заморозки, у денний час також наразі очікуються прохолодніші умови.