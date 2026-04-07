Заморозки до -3, дощі та мокрий сніг: як погіршиться погода в Україні

Прохолодна погода, яка супроводжуватиметься дощами та мокрим снігом, утримається на території України щонайменше найближчими днями. Також синоптики попереджають про можливість нічних заморозків.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Які умови прогнозують синоптики?

За даними синоптиків, з 8 по 10 квітня на території України пройдуть незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер здебільшого рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Впродовж 8 квітня у західній частині країни подекуди можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом доби в період з 8 по 9 квітня становитиме від 1 до 8 градусів тепла. Але зауважують, що у нічні години на поверхні ґрунту і в повітрі можливі заморозки від 0 до 3 градусів морозу.

Подібні погодні умови передбачають у північно-східній частині 8 квітня та у більшості західних, східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях 9 квітня. Вже 10 квітня заморозки можливі у всіх областях.

Як зміниться погода?