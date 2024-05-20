Грозові дощі, град і шквали: де цього тижня вируватиме негода

Цього тижня в частині областей пройдуть помірні дощі та грози. Також можливий град і шквали вітру.

Де і коли саме чекати опадів, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Також експерт зауважив, що уже протягом найближчих днів у більшості областей очікується поступове потепління.

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В яких областях буде дощ, гроза і град

У понеділок вночі без істотних опадів. Вдень у західних та подекуди північних областях будуть короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали, 15 – 17 метрів на секунду.

У вівторок, 21 травня, вдень на Заході та місцями крайній Півночі пройдуть невеликі короткочасні дощі, часом з грозами. У середу тільки в Карпатах і на Закарпатті очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами, на Заході вдень окремі пориви 15 - 17 метрів на секунду.

У четвер, 23 травня, вночі на Заході, вдень також у північних, центральних і східних регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень подекуди град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У п'ятницю на Заході, вдень також на Одещині та Миколаївщині дощі з грозами. Також у південних, східних і Дніпропетровській області пориви, 15 – 20 метрів за секунду.

У суботу переважно без опадів, тільки у Криму та на крайньому Заході подекуди пройдуть грозові дощі.

У неділю, 26 травня, в Україні без опадів. На Півдні, у Приазов'ї, Дніпропетровській області та на Донбасі окремі пориви, 15 – 20 метрів на секунду.