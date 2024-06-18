В Україні прогнозують сильний град

Цього тижня в Україні переважатиме тепла, а подекуди й спекотна погода. Втім, без опадів не обійдеться. Так подекуди можливий великий град.

В яких областях знову вируватиме негода, де саме очікується град, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Де і коли буде град

Експерт зазначив, що через надходження повітряних мас і атмосферних фронтів з Європи. На Заході очікується доволі нестійка погода.

Періодично проходитимуть дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені сильні зливи, шквали та крупний град,

– попередив Кібальчич.

Тим часом в інших регіонах погода очікується більш стійкою з тенденцією поступового підвищення температури, особливо на Півдні та Південному Сході.

Синоптик писав, що в середу, 19 червня, вночі без опадів. Вдень на Заході та в Київській області очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, а також град і шквали, 17 – 22 метри на секунду. На решті території без опадів.

Прогноз погоди до кінця тижня

20 червня у центральних, північних і східних областях пройдуть дощі з грозами. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15 – 17. Вночі +10 – +15 градусів, на Півдні та Сході +17 – +22. Вдень +20 – +25, однак, на Півдні +26 – +31.

У п'ятницю опадів в Україні не передбачається, зазначив Кібальчич. Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +11 – +16, на Півдні до +18, вдень в Україні +22 – +27.

У суботу, 22 червня, також утримається переважно суха стійка погода. Тільки вдень у західних областях подекуди пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер західної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +27 – +32.

У неділю на Заході місцями знову пройдуть дощі з грозами, на решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +16 – +21, вдень +29 – +34, на Півдні подекуди +36 градусів.

У Дніпрі випав великий град

Раніше, 18 травня, потужна негода накрила Дніпро. Кілька проспектів затопило. Також прогуркотів грім.

Окрім того, випав великий град. У мережі зауважили, що він був розміром як яйце.