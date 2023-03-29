Морози посиляться: де в Україні продовжить вирувати негода

Цього тижня у багатьох областях України вирує негода. Через неї навіть почалися аварійні відключення світла. Вночі четверга морози знову посиляться.

У темну пору доби плюсову температуру не прогнозують навіть на Півдні. Загалом буде до -8 градусів. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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У четвер прогнозують мороз та подекуди сніг

"Найближчої ночі очікуємо близько -3...-8 градусів морозу", – зазначила Птуха. Синоптикиня додала, що лише на крайньому Півдні можливий нуль. Зауважимо, на середу прогнозували максимум -5.

Вдень на території України буде +4...+9 градусів. На Прикарпатті до +12. Також Птуха зазначила, що у більшості областей вже буде без опадів.

По східних областях та Запорізькій області інший циклон, інше поле зниженого тиску. Саме зі Сходу буде впливати на інші області. Там очікуємо на мокрий сніг,

– розповіла синоптикиня.

Наталія Птуха пояснила, що цього тижня через територію України проходив циклон. Він надійшов до нас з південного заходу та переміщувався у північно-східному напрямку. Наразі продовжується надходження більш холодної повітряної маси. "Відповідно маємо ось таке зниження (температури – 24 Канал)", – підсумувала синоптикиня.

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Прогноз погоди на 30 березня / Скриншот з Укргідрометцентру