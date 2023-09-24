Будинки знеструмило, а дороги затопило: наслідки негоди на Волині та Львівщині

У Львівській області та на Волині 23 вересня пройшла страшна негода зі зливами та блискавками. Так, внаслідок зливи в обох регіонах є підтоплення у кількох населених пунктах.

Крім цього, у кількох містечках та селах Львівської області знеструмило будинки. Наразі на місцях працюють комунальні служби та рятувальники.

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Що накоїла негода на Волині

У ДСНС зазначили, що 23 вересня на Волині рятувальники тричі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи.

Працівники ДСНС провели аварійне відкривання дверей у квартиру у Нововолинську, де перебувала людина з підозрою на інсульт. Крім того, двічі виїжджали на місця виникнення дорожньо-транспортних пригод – у село Сільце та на проспект Відродження в Луцьку,

– мовиться у дописі служби.

Вже 24 вересня о 06:05 рятувальники працювали на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого у Луцьку. Там на підтопленій ділянці автодороги опинився легковий автомобіль.



Рятувальники відбуксували автомобіль у Луцьку після негоди / Фото ДСНС

Зрештою у ДСНС зазначили, що рятувальники відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автодороги, а потім продовжували допомагати ліквідовувати наслідки негоди.



Авто у Луцьку відбуксували на безпечну ділянку дороги / Фото ДСНС

У Львівській області після негоди знеструмлені будинки

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що внаслідок негоди 23 вересня в області є проблеми зі світлом. Зокрема, виникли порушення у мережах "Львівобленерго".

"Станом на цю годину у Львівській області знеструмлені 54 населені пункти: 16 повністю, 38 – частково", – сказав він.

Козицький зазначив, що наслідки негоди вже ліквідовують рятувальники та комунальні служби. Так, до відновлення електропостачання залучили 21 бригаду, а саме 90 працівників та 31 одиницю техніки.

Негода вже затоплювала Львів і Луцьк