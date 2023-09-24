Будинки знеструмило, а дороги затопило: наслідки негоди на Волині та Львівщині
Джерело:ДСНС
У Львівській області та на Волині 23 вересня пройшла страшна негода зі зливами та блискавками. Так, внаслідок зливи в обох регіонах є підтоплення у кількох населених пунктах.
Крім цього, у кількох містечках та селах Львівської області знеструмило будинки. Наразі на місцях працюють комунальні служби та рятувальники.
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Що накоїла негода на Волині
У ДСНС зазначили, що 23 вересня на Волині рятувальники тричі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи.
Працівники ДСНС провели аварійне відкривання дверей у квартиру у Нововолинську, де перебувала людина з підозрою на інсульт. Крім того, двічі виїжджали на місця виникнення дорожньо-транспортних пригод – у село Сільце та на проспект Відродження в Луцьку,
– мовиться у дописі служби.
Вже 24 вересня о 06:05 рятувальники працювали на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого у Луцьку. Там на підтопленій ділянці автодороги опинився легковий автомобіль.
Рятувальники відбуксували автомобіль у Луцьку після негоди / Фото ДСНС
Зрештою у ДСНС зазначили, що рятувальники відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку автодороги, а потім продовжували допомагати ліквідовувати наслідки негоди.
Авто у Луцьку відбуксували на безпечну ділянку дороги / Фото ДСНС
У Львівській області після негоди знеструмлені будинки
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що внаслідок негоди 23 вересня в області є проблеми зі світлом. Зокрема, виникли порушення у мережах "Львівобленерго".
"Станом на цю годину у Львівській області знеструмлені 54 населені пункти: 16 повністю, 38 – частково", – сказав він.
Козицький зазначив, що наслідки негоди вже ліквідовують рятувальники та комунальні служби. Так, до відновлення електропостачання залучили 21 бригаду, а саме 90 працівників та 31 одиницю техніки.
Негода вже затоплювала Львів і Луцьк
- У Львові та Луцьку вночі 3 вересня пройшли сильні зливи, внаслідок чого міста опинилися у полоні великої води. Крім цього, на Волині очевидці також повідомляли про опади у вигляді граду.
- У Луцьку машини пливли вулицями, а саме місто перетворилося на "Венецію", Там рівень води подекуди сягав половини коліс автівок.
- Водночас у Львові через негоду у кількох районах зникало світло. Крім того, в одному з місцевих торговельних центрів прорвало дах, а на Південному ринку не витримала каналізація.